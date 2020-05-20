شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. الووشو رياضة استعراضية بدأت فى الصين وتحولت للعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الووشو تعتبر رياضة استعراضية من الألعاب الشهيدة، تشمل حركات قتالية متنوعة بأساليب ومهارات غريبة، ومن أهم الرياضات المشهورة فى الصين خاصة وجميع دول العالم عامة، وتعرف الووشو أيضا برياضة الكونغ فو، حيث إن الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها، أو لعدم ممارستها فى مصر.

الووشو هى رياضة استعراض والتحام كامل نابعة من الفنون القتالية الصينية، وتطورت اللعبة كثيرًا فى الصين بعد سنة 1949، فى محاولة لوضع معايير لممارسة الفنون القتالية التقليدية الصينية، ومع ذلك فإن محاولات هيكلة الفنون القتالية المتعددة غير المركزية يرجع تاريخها إلى ما قبل ذلك حينما أسس معهد جوشو المركزى سنة 1928.

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ومصطلح ووشو هو لفظ صينى يعنى "الفنون القتالية"، وفى العصور الحديثة أصبحت الووشو رياضة عالمية من خلال الاتحاد الدولى للووشو (IWUF) الذى يقيم بطولات العالم للووشو كل عامين، وأقيمت أول بطولات العالم سنة 1991 فى بكين وفاز بها يوان وين كينج.

ويستخدم فى هذه الرياضة عدة أدوات، مثل السيف بنوعيه الرفيع والعريض، بالإضافة إلى أسلحة طويلة كالرمح والعصا.

ومن أهم فوائد هذه الرياضة تهدئة الأعصاب، وإخراج الطاقة المختبئة بالجسم، فضلا عن زيادة الثقة بالنفس، وإزالة القلق وإراحة النفس.