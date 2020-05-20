شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. قناة الأهلي تحتفل بذكرى لقب نادي القرن في سهرة خاصة* والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل قناة النادي الأهلي الليلة بالذكرى العشرين لتتويج الفارس الأحمر بلقب نادي القرن الأفريقي، من خلال سهرة خاصة ينطلق بثها في العاشرة مساء وتمتد لثلاث ساعات حتى الواحدة صباحا، وتقدم قناة الأهلي في سهرة الليلة، العديد من المفاجآت حيث يطل الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي على مشاهدي القناة لأول مرة، من خلال تقارير خاصة بصوته الملقب بصوت العرب، وتحتوي السهرة على عدة لقاءات من كل أنحاء العالم مع نجوم ومدربين، بالإضافة إلى مفاجآت أخرى بالصوت والصورة في احتفالية القرن التي يشارك فيها عدد من نجوم الفريق الحاليين ونجوم الفن والمجتمع.

وتشهد سهرة قناة الأهلي وجود العديد من الضيوف المميزين ومن أبرزهم هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ومحمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي.

ويتخلل السهرة مفاجآت أخرى بطابع فني، حيث تفاجيء قناة الأهلي جماهيرها بحضور فني مميز للنجم إيهاب توفيق الذي سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه بل وسيقوم بتقديم أغنية جديدة للنادي الأهلي تُذاع لأول مرة وحصريا في سهرة الليلة، وسيقوم بتقديم الحلقة الإعلاميين المتألقين عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي وهي الحلقة الأولى التي تذاع تحت إشراف إدارة القناة الجديدة.

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