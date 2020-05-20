شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى مهنئا كاسياس بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا عم الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ السد العالى عصام الحضرى، حارس منتخب مصر الوطنى وأندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق، إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، اليوم 20 مايو.





ونشر الحضرى صورتين له مع كاسياس وصحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا عم الحراس، أتمنى لك الأفضل دائما".



الحضرى

ويحتفل إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ39، حيث ولد الحارس السابق فى 20 مايو من عام 1981، ليخوض مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات الكبرى داخل المستطيل الأخضر سواء مع الفريق الملكى على مدار 16 عاما ثم بورتو البرتغالى الذى اعتزل فى صفوفه بعدما لعب بقميصه بين عامى 2015 و2020، وأيضا مع منتخب بلاده الذى توج معه بأكبر الألقاب.

وشارك كاسياس فى 885 مباراة فى مشواره مع فريقى ريال مدريد وبورتو، منها 725 مع الميرنجى بالإضافة إلى 160 مع الفريق البرتغالى.

وعلى المستوى الدولى، شارك كاسياس فى 167 مباراة بقميص المنتخب الإسبانى فى جميع البطولات نجح خلالها فى التتويج بلقبى كأس العالم عام 2010، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية عامى 2008 و2012.

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ويعتبر كاسياس أفضل حارس مرمى فى تاريخ ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية، حيث انضم للفريق ملكى فى عمر تسع سنوات ودافع عن القميص الأبيض 25 عاما فى مختلف الفئات السنية.

وسجل كاسياس ظهوره الرسمى الأول مع ريال مدريد فى 12 سبتمبر من عام 1999 خلال مواجهة أتلتيك بلباو على ملعب "سان ماميس" فى مسابقة الدورى الإسباني، وخاض منذ ذلك اليوم 725 مباراة رسمية، حقق فيها 19 لقبا.

وجاءت ألقاب الحارس الإسبانى فى مشواره مع ريال مدريد كالتالى: الدورى الاسبانى 5 مرات، دورى أبطال أوروبا 3 مرات، كأس العالم للأندية، كأس الانتركونتيننتال مرتين، كأس السوبر الأوروبى مرتين، كأس الملك مرتين، كأس السوبر الإسبانى 4 مرات".

ونجح كاسياس فى الفوز بلقبى الدورى البرتغالى وكأس السوبر المحلى فى مشواره بقميص بورتو على مدار 5 سنوات.