لاعب صنداونز عن الخروج من دوري الأبطال: "ركنوا الأوتوبيس" وسجلوا الأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح تيمبا زواني لاعب وسط صنداونز الجنوب إفريقي بأنهم ودعوا دوري الأبطال بسبب استقبال الأهداف خارج الأرض، وعدم القدرة على الوصول للمرمى في العودة.

وقال زواني في تصريحاته لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية بعد الخروج أمام الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال: "أعتقد أننا نؤدي بشكل جيد في دوري الأبطال، لكن هناك أشياء صغيرة تجعلنا نفقد التركيز بعض الشيء في الدقائق الأخيرة، وهذه هي الأشياء التي نحتاج إلى تحسينها".

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تابع: "لكن بشكل عام نحن نؤدي بشكل جيد، وما زال لدينا إمكانية للتحسن، ونحتاج أيضًا إلى تسجيل أهداف أكثر عندما نلعب على ملعبنا، ونستقبل أقل، وهذه هي الأشياء التي ستساعدنا؛ لأن هذا ما جعلنا نفوز في 2016، أنا أتذكر أننا عندما لعبنا خارج الأرض كنا نفوز في المباراة ولا نستقبل الكثير من الأهداف."

وأضاف: "لذا في الموسم الحالي بدوري الأبطال كنا نستقبل الكثير من الأهداف خارج الأرض، وعندما تأتي الفرق إلى ملعبنا تدافع كثيرًا، كانوا (يركنون الأتوبيس)، ويجعلون الأمور صعبة بالنسبة لنا، وعندما نحاول الضغط نستقبل الأهداف وتصبح الأمور أصعب."

وفاز الأهلي على صنداونز في ربع نهائي دوري الأبطال بعدما فاز في القاهرة بهدفين دون رد، ثم تعادل بهدف لمثله في لقاء العودة بجنوب أفريقيا.