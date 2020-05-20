عصام الحضري لـ كاسياس: عم الحراس

وجه الدولي عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة تهنئة إلى الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق، بمناسبة عيد ميلاده. وعلق الحضري على صورة تجمع بينه وبين إيكر كاسياس حيث نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "عيد ميلاد سعيد ياعم الحراس". حيث نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "عيد ميلاد سعيد ياعم الحراس". ويحتفل إيكر كاسياس، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ39، حيث يحمل اللاعب مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات الكبرى داخل المستطيل الأخضر سواء مع فريق مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات الكبرى داخل المستطيل الأخضر سواء مع فريق ريال مدريد على مدار 16 عاما ثم بورتو البرتغالى الذي اعتزل فى صفوفه بعدما لعب بقميصه بين أعوام 2015 و2020، وأيضا مع منتخب بلاده الذى توج معه بأكبر الألقاب كأس العالم عام 2010.

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