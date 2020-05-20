المدير المالي يمنع عودة منصب أمين الصندوق في اتحاد الكرة

استقر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني، على عدم إعادة منصب أمين الصندوق من جديد ضمن تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية.

يرى مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا داع لإعادة منصب أمين الصندوق طالما أن هناك مدير مالي داخل الجبلاية، خاصة وأن المهام ستكون متشابهة إلى حد

كبير بينهما.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة يجري بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة وفقًا للمهام المكلفة بها اللجنة الخماسية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".