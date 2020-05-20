استقر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني، على عدم إعادة منصب أمين الصندوق من جديد ضمن تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية.
يرى مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا داع لإعادة منصب أمين الصندوق طالما أن هناك مدير مالي داخل الجبلاية، خاصة وأن المهام ستكون متشابهة إلى حدكبير بينهما.
والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة يجري بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح في انتخابات الجبلاية المقبلة وفقًا للمهام المكلفة بها اللجنة الخماسية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
كانت هذه تفاصيل خبر المدير المالي يمنع عودة منصب أمين الصندوق في اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.