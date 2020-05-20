بيريز يفكر في الإطاحة بزيدان من ريال مدريد والكشف عن البديل

يدرس مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، قرار الإطاحة بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان من القيادة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب المستوى المتذبذب للملكي هذا الموسم قبل تعليق النشاط الرياضي في مارس الماضي.

واستقر قرار مجلس الإدارة على إعطاء زين الدين زيدان مهلة مع بداية عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، والانتظار

حتى انتهاء الموسم الجاري، مع اتحاذ قرار الإقالة بشكل نهائي حال الخروج من الموسم بدون ألقاب سواء الليجا أو دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة "ستاندرد" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن إدارة ريال غير راضية عن عمل زيدان هذا الموسم، لكنها تنتظر استئناف المسابقات الكروية من أجل

مشاهدة التحسن المطلوب، مع الاستفرار على الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ليكون خليفة للفرنسي في سنتايجو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني متأخرًا بنقطتين عن برشلونة صاحب الصدارة حتى الآن، وفي دوري أبطال أوروبا كان الميرنجي قد خسر على أرضه بهدفين دون رد، أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة، وفي انتظار مباراة الإياب في ملعب الاتحاد معقل السيتيزينز بإنجلترا.