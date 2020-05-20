بوروسيا دورتموند يعلن تجديد عقد لاعبه

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تجديد عقد لاعبه لوكاس بيتشيك، رسميًا، اليوم الأربعاء، لعام إضافي، حيث كان من المقرر أن ينتهي عقده مع أسود الفيستيفال هذا الصيف،

ليستمر لموسم إضافي حتى صيف 2021.

وشارك لوكاس، مع فريق بوروسيا دورتموند منذ عام 2010، في 355 مباراة في مختلف

البطولات المحلية والقارية، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 64.

ويخوض بيتشيك صاحب الـ34 عامًا، موسمه العاشر مع دورتموند، الذي انتقل إليه قادمًا من هيرتا برلين، وفاز بلقبي البوندسليجا في 2011 و2012، بجانب كأس ألمانيا في 2012 و2017.