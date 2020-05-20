علاء ميهوب يوضح رأيه في صالح جمعة ورمضان صبحي

أوضح علاء ميهوب المدرب السابق لمنتخب مصر للناشئين، رأيه في رمضان صبحي وصالح جمعة ثنائي الفريق الأول بالنادي الأهلي.
وقال ميهوب خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، " صالح جمعة ظالم نفسه، وأتمنى أن يفكر في كرة القدم فقطويرى الفارق الذي سيحدثه".
وأضاف " صالح جمعة يمتلك إمكانيات فنية عالية جدًا لكنه ظلم نفسه بإفعاله، ونرى على الجانب الآخر شقيقه عبدالله جمعة في نادي الزمالك مثال للالتزاموالجدية في داخل وخارج الملعب".
وتابع علاء ميهوب " أكثر من مدرب تحدث مع صالح جمعة كي يغير من أفعاله لكنه لا يستمع لأحد".
وتطرق في حديثه إلى رمضان صبحي لاعب الأهلي، حيث أكد أنه لاعب مؤثر ويقدر ارتداءه قميص القلعة الحمراء، مشيرًا أن الأهلي سيتأثر في حال رحيل صبحي.
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