علاء ميهوب : الأهلي سيكون طرفًا في نهائي إفريقيا.. وأتمناه مصريًا

أكد علاء ميهوب المدرب السابق لمنتخب مصر للناشئين، أن النادي الأهلي سيكون طرفًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال استكمال المسابقة.
وتأهل فريقي الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليصطدما بفريقي الوداد والرجاء المغربيين، لكنتفشي فيروس كورونا تسبب في تأجيل المسابقة لأجل غير مسمى.
وأضاف ميهوب خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن فرصة الزمالك أكبر لتخطي عقبة الرجاء المغربي، مشيرًا أن النهائي قديكون مصريًا.
ويرى المدرب العام السابق بالنادي الأهلي، أن إقامة نهائي البطولات الإفريقية من مباراة واحدة أفضل من مباراتين، مشيرًا أن الأفضل سيفوز في هذه المباراة.
وبسؤاله عن استكمال منافسات الدوري الممتاز المصري، أكد أن النادي الأهلي يعتبر حسم لقب الدوري بنسبة كبيرة، بسبب فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه.
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