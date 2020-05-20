زيدان: ريال مدريد سيقاتل للفوز بلقب الليجا

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بعودة التدريبات مرة أخرى، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي الذي توقف لأكثر من شهيرن منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا.

وعلق زيدان على عودة تدريبات فريق ريال مدريد في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:

"علينا التدريب بشكل جيد ونعود للانتظام بشكل تدريجي، لأنه من الرائع العودة مرة أخرى في ظل تلك الأجواء، بدأنا تدريبات بالفعل في مجموعات صغيرة ويمكننا القيام بالكثير من التدريبات البدنية والتكتيكية".

وأضاف مدرب ريال مدريد: "لدينا 11 مباراة متبقية في الليجا وسنجهز أنفسنا

لإنهاء الموسم بشكل جيد، في النهاية الشيء المهم هو إعطاء كل ما لدينا للفوز بشيء، مع محاولة الفوز بكل شيء، وأنا سعيد للعمل مرة أخرى مع لاعبي فريقي، إنه أهم شيء بعد 60 يومًا من التوقف.

واختتم زيدان تصريحاته بأنه تم وضع خطة مع مدربي اللياقة البدنية ويتم زيادة التمرينات تدريجيًا للعودة سريعًا إلى المستوى البدني المطلوب، مؤكدًا أنه سيقاتل من أجل حسم لقب الدوري الإسباني لصالح الملكي.