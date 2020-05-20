علاء ميهوب : الأهلي نادي القرن.. وجيل الثمانينيات أفضل من جيل أبوتريكة

أكد علاء ميهوب المدير الفني السابق لمنتخب مصر للناشئين، أن النادي الأهلي صاحب لقب نادي القرن الإفريقي. وأضاف ميهوب خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" هو من منح الأهلي لقب نادي القرن. لكرة القدم " كاف" هو من منح الأهلي لقب نادي القرن. وأكمل " لا يوجد نادي القرن الإفريقي غير النادي الأهلي، فهو أعظم نادي في الكون". الأهلي، فهو أعظم نادي في الكون". وأكد ميهوب المدرب العام السابق بالنادي الأهلي، أن جيله في ثمانينيات القرن الماضي أفضل من جيل محمد أبوتريكة، مشيرًا أن جيله استطاع أن يحقق ألقاب كثيرة على الصعيدين المحلي والدولي.

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