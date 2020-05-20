رسميًا.. تمديد عقد جيرو مع تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تمديد عقد اللاعب الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو والذ كان من المقرر أن ينتهي عقده في ستامفورد بريدج، في يونيو المقبل.

وذكر الموقع الرسمي لنادي تشيلسي أنه تم تجديد عقد

جيرو صاحب الـ33 عامًا ليظل حتى نهاية الموسم 2020/2021، في الفريق اللندني، حيث ارتبط اسم اللاعب منذ فترة بخطوة الرحيل عن البلوز، وكان قريبًا بالفعل من الانتقال إلى إنتر ميلان في شهر يناير الماضي، قبل أن تفشل الصفقة في النهاية.

يذكر أن جيرو كان قد انضم إلى تشيلسي في صيف عام 2018، قادمًا من أرسنال، مقابل 16 مليون جنيه استرليني، وتوج ببطولة الدوري الأوروبي مع البلوز.