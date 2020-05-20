رياضة | عرض ضخم لضم معلول في الصيف والأهلي يرد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض ضخم لضم معلول في الصيف والأهلي يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى واحد من نجوم النادي الأهلي عرض خارجي ضخم في الساعات القليلة الماضية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

رفض النادي الأهلي عرض ضخم خلال الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية تونسية أن نادي الهلال السعودي أظهر رغبة في التعاقد مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر لنادي الأهلي في الصيف القادم.

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وكشفت التقارير أن نادي الهلال تواصل مع ممثلي على معلول وقدموا عرضا ضخم لإقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ولكن أكد النادي الأهلي منذ فترة انه يرفض فكرة رحيل علي معلول عن صفوف الفريق في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته في الموسم القادم بشكل كبير.

كما أكد علي معلول هو الأخر أنه ليس لديه أي نيه في الرحيل عن صفوف النادي الاهلي في نهاية الموسم الجاري ويرغب في الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده.