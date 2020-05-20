رياضة | تصريح مفاجيء من كلوب بشأن عودة لاعبي ليفربول للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح مفاجيء من كلوب بشأن عودة لاعبي ليفربول للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه لن يستطيع إجبار أي لاعب من لاعبي فريقه على العودة إلى التدريبات إلا عندما يشعر بالأمان، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتوقف الدوري الممتاز منذ 13 مارس (آذار) بسبب جائحة كورونا لكن الأندية عادت للتدريبات الآن في مجموعات صغيرة.

وقال كلوب لشبكة سكاي بعد أول جلسة تدريب مع 10 لاعبين في يوم مشمس في ميلوود إنه يتوقع حضور بقية اللاعبين لكنه لن يضغط عليهم، وقال المدرب الألماني: "القرار متروك لهم".

وأضاف: "قلت للاعبين قبل جلسة التدريب إنكم هنا بإرادتكم الحرة، في العادة عندما يوقع اللاعب عقداً فإنه يلتزم بالحضور في أي وقت أطلب منه ذلك، لكن في هذه الحالة إذا لم تشعر بالأمان لا يجب أن تكون هنا". Advertisements

وتابع: "لا توجد قيود أو عقوبات أو أي شيء آخر، إنه قرارهم وسنحترمه بنسبة 100%".

وسيقرر مسؤولو الدوري الأسبوع المقبل موعد عودة التدريبات الطبيعية التي تتضمن التحامات واتصال بين اللاعبين حيث يأملون في استئناف النشاط في يونيو (حزيران).

واستنأف الدوري الألماني المباريات مطلع الأسبوع الجاري.