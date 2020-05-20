رياضة | مستقبل أزارو يغلفه الغموض بعد تراجع الاتفاق عن ضمه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مستقبل أزارو يغلفه الغموض بعد تراجع الاتفاق عن ضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية بسبب قيمته المالية العالية، التي تعيق عملية بيعه.

وأكدت تقارير صحفية مغربية، أن إدارة الأهلي تغالي سعر بيع المهاجم المغربي، حيث تم طلب 3 ملايين دولار من أجل التخلي عن أزارو، وهو ما يعيق أي صفقة تنذر ببيعه نتيجة الظروف الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "le 360" سبورت المغربية في نسختها الفرنسية، أن الاتفاق السعودي تراجع عن فكرة ضم نجم الأهلي بسبب المغالة الكبيرة في سعره.

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وأشارت التقارير أن أزارو يسير في طريق يغلفه الغموض حوله مستقبله، خاصة في ظل رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق عودته للفريق في الصيف المقبل.

وكان خالد العطوي المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، أعلن في وقت سابق عودة المهاجم المغربي وليد أزارو، إلى ناديه الأهلي، عقب نهاية فترة إعارته، وليس هناك نية لشراء عقد اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.