رياضة | الفرعون العاشق يعود للاحتفال.. محمد صلاح يظهر في تدريبات ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الفرعون العاشق يعود للاحتفال.. محمد صلاح يظهر في تدريبات ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في تدريبات فريقه اليوم الأربعاء بعد أن عادت الأندية الانجليزية للتدريبات.

وكانت الأندية الانجليزية قد أوقفت التدريبات لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد والذي ادي لوقف النشاط الرياضي في إنجلترا لأجل غير مسمى.

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ويستعد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مع فريقه لعودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " خلال الأسابيع القادمة بعد موافقة الحكومة البريطانية ورابطة الأندية الانجليزية.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة ويتبقي له 6 نقاط فقط على التتويج بالبطولة المحلية التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.