رياضة | أرقام رمضان صبحي في رحلة الاحتراف الخارجي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام رمضان صبحي في رحلة الاحتراف الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو النادي الأهلي في شراء عقد لاعبه رمضان صبحي المعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي، بشكل نهائي في انتقالات الصيف المقبل، بناء على رغبة فايلر مدرب الفريق.

وكان الأهلي قد تعاقد مع رمضان صبحي صاحب الـ 23عاما في يناير2019 على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ثم جدد الإعارة لمدة عام آخر لتنتهي مدته مع الأحمر الصيف المقبل.

وتخيم حالة من عدم الوضوح على مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، إذ يريد الأحمر ضمه وستوك سيتي لم يحسم موقفه حتى الآن خاصة بعد أزمة كورونا.

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حيث أشار وكيل اللاعب إلى أن الأمور لازالت معلقة، ولم يطرق أي تطوير حتى الآن، موكدا أنه لا يعلم هل الأرقام الذي طلبها النادي الإنجليزي، قبل كورونا مازالت كما هي أم لا.

رمضان صبحي بدأ رحلته الاحترافيه مع ستوك سيتي عندما ترك الأهلي في صيف 2016، وخاض مع فريق الشباب بالنادي تحت 23 عاما لقائين سجل هدف، ومع الفريق الأول لعب 46 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم، وهبط مع النادي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الموسم الماضي.

وانضم إلى صفوف هدرسفيلد الإنجليزي في صيف 2018، الذي صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-2019، وينشط في الموسم الحالي 2019-2020 في دوري الدرجة الأولى، وخاض صبحي 4 لقاءات فقط ولم يسجل ولم يصنع أي أهداف.

وكانت أشارت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة إلى وصول عروض احترافيه منها اودينيزي الايطالي، وهو ما أوضحه نادر شوقي وكيل اللاعب، حيث قال، " في حال وصلني أي عرض من ناد خارجي لضم رمضان صبحي لن استمع له من الأساس حاليًا، لن يستطيع أي ناد منحي تفاصيل كاملة عن الدوري الخاص به، وبالتالي سأتفاوض معهم على أي أساس؟".