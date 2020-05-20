رياضة | آرسنال يقترب من التعاقد مع التركي أوركون كوكو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر آرسنال يقترب من التعاقد مع التركي أوركون كوكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن نادي آرسنال الإنجليزي قد استقر على بديلًا النجم الألماني مسعود أوزيل، الذي استمر معه من موسم 2013/2014، حتى موسم 2018/2019.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن آرسنال نجح في التعاقد مع التركي أوركون كوكو لاعب وسط فريق فينورد روتردام الهولندي، متفوقًا على مانشستر يونايتد.

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وبدأ كوكو البالغ من العمر 19 عامًا، اللعب مع نادي سترومفوجيلز، ثم إنضم إلى نادي جرونينجن، ويتواجد مع فينورد منذ عام 2014.

وشارك كوكو مع الفريق الأول لفينورد في 47 مباراة، تمكن من تسجيل سبعة أهداف، وصنع 10، وهو لاعب لمنتخب تركيا تحت 21 عاماً.