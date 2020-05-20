رياضة | تطورات عودة الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات عودة الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال يسيطر الغموض على مصير الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الذي توقف في منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوجد العديد من السيناريوهات تعذر عودة الدوري السعودي للمحترفين والذي أصبح إلغاءه خياراً وارداً، رغم تحديد 20 أغسطس، موعدًا مبدئيًا للاستكمال البطولة.

مقترحات استئناف دوري المحترفين

وينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم القرار النهائي لوزارتي الرياضة والصحة، بشأن استئناف منافسات دوري المحترفين أو إلغائه، وفقا للعديد من المقترحات، وهي إلغاء نتائج الموسم الحالي، وإلغاء الصعود والهبوط. إلى جانب تثبيت ترتيب أندية المقدمة الأربعة، لتشارك في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال آسيا، وهم الهلال والنصر والوحدة، فيما سيلعب النادي الأهلي في الملحق.

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تكلفة باهظة لعودة الدوري

قدمت أندية الدوري إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين التكلفة المالية التي يترتب عليها استئناف الموسم الحالي، والتي تصل إلى نصف مليار ريال سعودي، كمصاريف تشمل صرف رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين والعقود والمعسكرات والرعاة.

ومن المقرر أن يتم حسم القرار النهائي بشأن عودة الدوري خلال الأسبوعين المقبلين، بعد دراسة الوضع الصحي في المملكة في ظل انتشار فيروس كورونا، إلى جانب بحث الحلول المقترحه لعودة النشاط الرياضي.

الجدير بالذكر أن الدوري السعودي قد توقف بعد انتهاء الجولة الثانية والعشرين، ويتصدر الهلال جدول ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة، بعدما فاز في 15 مباراة، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يتواجد غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.