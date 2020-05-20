رياضة | رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يتفقد مقر منطقة الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يتفقد مقر منطقة الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسط إجراءات إحترازية تفقد أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول مقر منطقة الاسماعيلية ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها لتفقد أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات رافق السيد رئيس الاتحاد الكابتن فكري صالح مستشار الاتحاد الفني للمناطق.

وقد أشاد رئيس الأتحاد أحمد سمير بالمجهود المبذول من المهندس أحمد عبد الخالق رئيس المنطقة بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة المنطقة الكابتن اسماعيل حفني نائب رئيس المنطقة والمدير الفني للمنطقة والكابتن محمد جاد المدير التنفيذي والكابتن علي بدوي رئيس لجنة المسابقات والكابتن السيد فتحي رئيس لجنة الحكام والاستاذ حسن الخباز أمين الصندوق والدكتور ناصر هريدي رئيس اللجنة الطبية والكابتن خالد عزب رئيس لجنة شؤن اللاعبين والاستاذة نانسي القاضي رئيس اللجنة الاعلامية.

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وشهدت الجولة حضور الاستاذ سامي عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية والدكتور نادر شلبي نقيب المهن الرياضية بالاسماعيلية وسيادة العقيد هشام الفقي المستشار العسكري لمحافظة الاسماعيلية والدكتور أحمد حشيش مستشار وزير التربية والتعليم للجودة ورئيس منطقه الشرقية للميني فوتبول محمد السماحي والاستاذ سيد فرغلي مدير بنك دبي الامارات بالاسماعيلية والاستاذ أحمد أبو المعاطي كضيوف شرف.

وصرح السيد رئيس الاتحاد أنه سعيد بوجودة اليوم في محافظة الاسماعيلية وهذة التحضيرات والاجواء المتميزة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنطقة في ظل الاهمية الكبيرة لمنطقة الاسماعيلية لمنظومة الميني فوتبول المليئة بالمواهب الشابة والجماهير العاشقة للرياضة بصفه عامة والكرة علي وجه الخصوص والتي تضم نادي الاسماعيلي العريق وعديد الأندية الكبيرة ومراكز شباب متميزة وأكاديميات واعدة وأن أهم أهدافنا هو توسيع قاعدة الممارسة والانتشار للعبة حتي يتثني لنا نشر اللعبة في كل ربوع المحافظة وتوجية أبنائنا من شباب المحافظة الي الرياضة والبعد عن الارهاب والمخدرات لنؤكد أن مصر وقيادتها قريبة من شبابها في كل ربوع الوطن في ظل الاهتمام الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشباب مصر في شتي القطاعات وخاصة الرياضة وكذلك الدعم الكبير من معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي.

والجدير بالذكر أن اللعبة منذ البدأ في تاسيسها في الاسماعيلية لاقت قبولا كبيرا لدي شباب المحافظة ونحن في انتظار عودة النشاط الرياضي لإطلاق أنشطتنا وأن اتحاد الميني فوتبول ولد عملاقا بهياكلة كاملا وقادم بقوة لجميع القري والمدن المصرية وانه في خلال فترة توقف النشاط سيتم الانتهاء من تشكيلات جميع المناطق في مختلف محافظات مصر والاستعداد لانطلاق الدوري الأول للميني فوتبول عقب عودة النشاط قريبا بعد الاجتماع والتنسيق مع معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الداعم بقوة للاتحاد وفي الختام توجه رئيس الاتحاد أحمد سمير بالشكر الي رئيس منطقة الاسماعيلية المهندس أحمد عبد الخالق والسادة الاعضاء علي حفاوة الاستقبال متمنيا لهم التوفيق في كل ما هو قادم حفظ الله مصر حفظ الله الوطن.