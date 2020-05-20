رياضة | رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يتفقد مقر منطقة الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يتفقد مقر منطقة الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسط إجراءات إحترازية تفقد أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول مقر منطقة الاسماعيلية ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها لتفقد أفرع الاتحاد بمختلف المحافظات رافق السيد رئيس الاتحاد الكابتن فكري صالح مستشار الاتحاد الفني للمناطق.
وقد أشاد رئيس الأتحاد أحمد سمير بالمجهود المبذول من المهندس أحمد عبد الخالق رئيس المنطقة بحضور السادة أعضاء مجلس إدارة المنطقة الكابتن اسماعيل حفني نائب رئيس المنطقة والمدير الفني للمنطقة والكابتن محمد جاد المدير التنفيذي والكابتن علي بدوي رئيس لجنة المسابقات والكابتن السيد فتحي رئيس لجنة الحكام والاستاذ حسن الخباز أمين الصندوق والدكتور ناصر هريدي رئيس اللجنة الطبية والكابتن خالد عزب رئيس لجنة شؤن اللاعبين والاستاذة نانسي القاضي رئيس اللجنة الاعلامية.
وشهدت الجولة حضور الاستاذ سامي عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية والدكتور نادر شلبي نقيب المهن الرياضية بالاسماعيلية وسيادة العقيد هشام الفقي المستشار العسكري لمحافظة الاسماعيلية والدكتور أحمد حشيش مستشار وزير التربية والتعليم للجودة ورئيس منطقه الشرقية للميني فوتبول محمد السماحي والاستاذ سيد فرغلي مدير بنك دبي الامارات بالاسماعيلية والاستاذ أحمد أبو المعاطي كضيوف شرف.
وصرح السيد رئيس الاتحاد أنه سعيد بوجودة اليوم في محافظة الاسماعيلية وهذة التحضيرات والاجواء المتميزة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنطقة في ظل الاهمية الكبيرة لمنطقة الاسماعيلية لمنظومة الميني فوتبول المليئة بالمواهب الشابة والجماهير العاشقة للرياضة بصفه عامة والكرة علي وجه الخصوص والتي تضم نادي الاسماعيلي العريق وعديد الأندية الكبيرة ومراكز شباب متميزة وأكاديميات واعدة وأن أهم أهدافنا هو توسيع قاعدة الممارسة والانتشار للعبة حتي يتثني لنا نشر اللعبة في كل ربوع المحافظة وتوجية أبنائنا من شباب المحافظة الي الرياضة والبعد عن الارهاب والمخدرات لنؤكد أن مصر وقيادتها قريبة من شبابها في كل ربوع الوطن في ظل الاهتمام الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشباب مصر في شتي القطاعات وخاصة الرياضة وكذلك الدعم الكبير من معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي.
والجدير بالذكر أن اللعبة منذ البدأ في تاسيسها في الاسماعيلية لاقت قبولا كبيرا لدي شباب المحافظة ونحن في انتظار عودة النشاط الرياضي لإطلاق أنشطتنا وأن اتحاد الميني فوتبول ولد عملاقا بهياكلة كاملا وقادم بقوة لجميع القري والمدن المصرية وانه في خلال فترة توقف النشاط سيتم الانتهاء من تشكيلات جميع المناطق في مختلف محافظات مصر والاستعداد لانطلاق الدوري الأول للميني فوتبول عقب عودة النشاط قريبا بعد الاجتماع والتنسيق مع معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الداعم بقوة للاتحاد وفي الختام توجه رئيس الاتحاد أحمد سمير بالشكر الي رئيس منطقة الاسماعيلية المهندس أحمد عبد الخالق والسادة الاعضاء علي حفاوة الاستقبال متمنيا لهم التوفيق في كل ما هو قادم حفظ الله مصر حفظ الله الوطن.