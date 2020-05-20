رياضة | نجم توتنهام يخرق قواعد الحجر الصحي للمرة الثالثة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم توتنهام يخرق قواعد الحجر الصحي للمرة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الإيفواري سيرجي أورييه لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، مهددًا بتوقيعه عقوبة عليه من قبل ناديه، بعدمام قام بخرق قواعد التباعد الإجتماعي للمرة الثالثة.

ونشر أورييه /27 عاما/ صورة على حسابه بموقع تبادل الصور (إنستجرام) تجمعه مع رجل آخر بعدما قام بقص شعره، وعلق عليها بالإنجليزية قائلا "حسنا يا سيدي.. لقد قمت بقص شعري للتو"، ثم أتبعها بتعليق بالفرنسية قال فيه "مصفف الشعر جيد".

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وأبلغ توتنهام، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، صحيفة (ستاندارد) التي تصدر من العاصمة البريطانية لندن "نحن نحقق في الظروف وسنتعامل مع الواقعة بشكل مناسب".

ولن يتم السماح بفتح محال مصففي الشعر في المملكة المتحدة حتى تموز/يوليو القادم على الأقل، ولا يمكن للأفراد إحضار المصففين إلى منازلهم لقص شعرهم".

واضطر أورييه بالفعل إلى الاعتذار مرتين لخرقه قواعد التباعد الاجتماعي، بعدما قام بالركض مع صديق بالإضافة للتدريب مع زميله موسى سيسوكو.