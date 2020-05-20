رياضة | الزمالك يتفاوض لضم نجم الصفاقسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتفاوض لضم نجم الصفاقسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية تونسية اليوم، دخول الزمالك مفاوضات مع الصفاقسي التونسي، لضم المدافع الأيمن الدولي التونسي حمزة المثلوثي قائد الفريق.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن المثلوثي أصبح مطلوبًا من قبل فريق الزمالك للالتحاق بصفوفه في الموسم القادم بعد انتهاء عقده مع الصفاقسي الموسم الحالي.

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وأوضحت الإذاعة التونسية أن التحاق المثلوثي للقلعة البيضاء بات وشيكًا جدًا، وسيعلن عن قريب نجاح واتمام الصفقة وسط توقعات إيجابية عالية، ليلتحق بذلك بزميله فرجاني ساسي .

وأشارت أنباء في وقت سابق أيضًا إلى رغبة فريق الترجي التونسي لضم المثلوثي لخلافة المدافع المخضرم سامح الدربالي.



