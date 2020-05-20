رياضة | 5 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب عدد من نجوم الزمالك من الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في ظل خروجهم من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وابتعادهم عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المرشحين للرحيل عن الزمالك في فترة الإنتقالات الصيفية:-

1- عمر السعيد:

أصبح عمر السعيد مهاجم الفريق قريبًا للغاية من الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم الحالي، في ظل تراجع مستوي اللاعب وخروجه من حسابات كارتيرون، ويمتلك اللاعب عدة عروض محلية للتعاقد معه أبرزهم من إنبي والاتحاد السكندري لكنه لم يستقر على وجهته المقبلة.

2- رزاق سيسيه:

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أصبحت عودة رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار للإتحاد السكندري، لصفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل، صعبة للغاية، في ظل العروض المغرية التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الحالية، حيث يرغب مسئولي الزمالك في تحقيق أكبر استفادة مالية من وراء بيع اللاعب والذي حدد سعره بـ 3 مليون يورو.

3- كريم بامبو:

من المرشحين للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي كريم بامبو والذي فشل في حجز مكان في تشكيلة الفريق الأساسية خلال الفترة الماضية، ويواجه صعوبة كبيرة في الحصول على فرصة المشاركة في الفترة القادمة، مما يرجح رحيله عن الفريق نهاية الموسم في ظل اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه.

4- محمد عنتر:

اقترب ايضا محمد عنتر من الرحيل عن صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعدما تلقي اللاعب العديد من الوعود بالمشاركة بشكل منتظم مع الفريق دون جدوي واستمر ابتعاده عن المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك قد يجعله يبحث عن عرض مناسب ليرحل عن صفوف الفريق للحصول على فرصة المشاركة بالمباريات واستعادة مستواه من جديد.

5- إسلام جابر:

من المرشحين لمغادرة القلعة البيضاء بقوة ايضًا اسلام جابر، والذي خرج بشكل كبير من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة كارتيرون، حيث لم يشارك اللاعب سوي في دقائق معدودة مع الفريق في الفترة الماضية، كما تم استبعاده من القائمة الإفريقية ليصبح قريبا من الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم.