رياضة | بعد اهتمام مانشستر سيتي.. تعرف على أرقام إسماعيل بن ناصر مع ميلان الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اهتمام مانشستر سيتي.. تعرف على أرقام إسماعيل بن ناصر مع ميلان الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع إسماعيل بن ناصر الذي يحمل الجنسيتين "الجزائرية والفرنسية"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، في انتقالات الصيف المقبل.

إسماعيل بن ناصر هو أحد نجوم منتخب الجزائر، شاب في الثاني والعشرين من عمره، وقد انضم إلى محاربي الصحراء في سن الـ18، وتألق رفقته، واستطاع اقتناص كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أقيمت على أرض مصر في يونيو الماضي، حيث شارك بصناعة 3 أهداف في هذه المسابقة، خلال 7 لقاءات.

اهتمام مانشستر سيتي جاء بتوصيات من الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، بعد متابعة جيدة من المدرب ومعاونيه، تمهيداً لتقديم عرض رسمي لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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وخاض الجزائري إسماعيل بن ناصر، 23 مباراة مع الفريق الإيطالي، وصنع هدف وحيد قبل أن تتوقف الدوريات في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان انتقل محارب الصحراء الحاصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، إلى صفوف ميلان في صيف 2019، قادما من إيمبولي الإيطالي.

يشار إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى اهتمامه بضم اللاعب الذي تبلغ قيمته التسويقية 17.5 مليون يورو.