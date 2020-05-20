رياضة | شاهد.. عودة تريزيجيه والمحمدي لتدريبات أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. عودة تريزيجيه والمحمدي لتدريبات أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه لتدريبات فريقهم استون فيلا الإنجليزي الجماعية بعد غياب أكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد الذي تسبب في تأجيل بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لأجل غير مسمى.

ووافقت الحكومة البريطانية ورابطة الأندية الانجليزية علي عودة جميع الأندية الي التدريبات الجماعية تمهيدا لعودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد قلة عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد. ويسعي نادي أستون فيلا الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه علي الفوز بالمباريات المقبلة لضمان البقاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". حيث يحتل نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه علي المركز التاسع عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

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