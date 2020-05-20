رياضة | وجدي كشريدة على طاولة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وجدي كشريدة على طاولة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن طرح اسم اللاعب وجدي كشريدة، ظهير أيمن النجم الساحلي، على إدارة الكرة بنادي الزمالك، لضمه خلال الموسم المقبل.

وتم اقتراح اسم اللاعب بقوة على إدارة الكرة بالنادي الأبيض من أجل ضمه لتعزيز الجبهة اليمنى في الموسم المقبل بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وكشفت مصادر من داخل القلعة البيضاء أنه تم ترشيح عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية من الدوري المصري وتنتظر الإدارة البيضاء رؤية كارتيرون حول تلك المسألة لحسم المرشح النهائي لتدعيم تلك الجبهة.

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وأكدت المصادر أنه في حال رغبة كارتيرون فى ضم ظهير النجم الساحلي ستتحرك إدارة الكرة بنادي الزمالك من أجل الحصول على توقيع اللاعب، إلكترونيًا، خلال المرحلة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية تونسية، كشفت في الأيام الماضية، أن هناك رغبة من نادي ميتز الفرنسي لضم وجدي كشريدة، والذي ينتهي تعاقده مع النجم الساحلي بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع لأي فريق مجانًا.