رياضة | فيورنتينا يُهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فيورنتينا يُهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن نادي فيورنتينا الإيطالي يسعي جاهدًا للحصول على خدمات الدولي المصري رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من هيدرسيفلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن رمضان صبحي يُرحب بالعرض الإيطالي في ظل رفضه عروض الاحتراف في الدوري التركي أو في الدوريات الخليجية.

وأوضحت التقارير إلى أن الأهلي كان قد قطع شوطا كبيرا في تفاوضه مع رمضان صبحي للاستمرار في صفوف النادي الأحمر وذلك في ظل الحاجة لجهوده واستعادته لمستواه بشكل كبير وهو ما ربطه صبحي بعدم وصول عرض أوروبي قوي.

ولكن عرض النادي البنفسجي قد يُهدد مساعي النادي الأهلي في الحصول على خدمات رمضان صبحي من الفريق الإنجليزي بشكل نهائي.