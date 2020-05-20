رياضة | هالاند مطلوب من كبار الأندية الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هالاند مطلوب من كبار الأندية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر مهاجم بورسيا دورتموند الدولي النرويجي، إيرلينج هالاند، أحد أهم أهداف بعض الأندية الأوروبية، التي تتنافس على الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

ويعد مهاجم بورسيا دورتموند صاحب الـ19 عاماً أحد أهداف ريال مدريد الرئيسية من أجل تعزيز وتدعيم هجومه، خاصة في ظل صعوبة التوقيع مع كيليان مبابي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

واقتحم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سباق التعاقد مع هالاند خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية،أن باريس سان جيرمان ينوي التعاقد مع هالاند، مع قرب رحيل إدينسون كافاني وماورو إيكاردي.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم هالاند، لعلمه أن كيليان مبابي سيرحل إلى ريال مدريد عاجلاً أو آجلاً.

ولفتت الصحيفة إلى أن أزمة تفشي فيرووس كورونا تسببت بإعادة التفكير في عدد من الصفقات المخطط لها، والتي كان من المقرر أن تنتهي خلال الفترات الماضية، أو الأسام القليلة القادمة، ولكن على الرغم من ذلك هناك أندية ستمضي قدماً في عدد من الصفقات على رأسها صفقة هالاند.