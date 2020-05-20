الامارات | الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحدد 20 أغسطس موعدا لإنهاء الموسم

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحدد 20 أغسطس موعدا لإنهاء الموسم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 20 اغسطس المقبل موعدا لإنهاء الموسم الحالي الذي لا يزال متوقفا بسبب جائحة كورونا على أن يبدأ الموسم التالي في الأول من سبتمبر.
ولا يزال الاتحاد الإيطالي يرغب في استكمال الموسم في أول ثلاث درجات لدوري المحترفين لكنه قال في بيان إنه سيلغي مسابقات دوري الهواة وشبه المحترفين هذا الموسم.
وسيتم اتخاذ قرار بشأن دوري الدرجة الأولى للسيدات بعد تقييم مدى التزام الأندية بالاجراءات الصحية والتوصل لاتفاق بشأن أمور مالية أخرى.
وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس ويعتمد قرار استئناف النشاط على موافقة الحكومة التي حددت 28 مايو لاتخاذ قرار. وستقام كل المباريات بدون جماهير.
ويتبقى 12 جولة على نهاية الدوري الإيطالي إلى جانب بعض المباريات المؤجلة من جولات سابقة.
ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، الساعي للقبه التاسع على التوالي، المسابقة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو.
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