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الامارات | الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحدد 20 أغسطس موعدا لإنهاء الموسم

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 20 اغسطس المقبل موعدا لإنهاء الموسم الحالي الذي لا يزال متوقفا بسبب جائحة على أن يبدأ الموسم التالي في الأول من سبتمبر.

ولا يزال الاتحاد الإيطالي يرغب في استكمال الموسم في أول ثلاث درجات لدوري المحترفين لكنه قال في بيان إنه سيلغي مسابقات دوري الهواة وشبه المحترفين هذا الموسم.

وسيتم اتخاذ قرار بشأن دوري الدرجة الأولى للسيدات بعد تقييم مدى التزام الأندية بالاجراءات الصحية والتوصل لاتفاق بشأن أمور مالية أخرى.

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وتوقف منذ التاسع من مارس ويعتمد قرار استئناف النشاط على موافقة الحكومة التي حددت 28 مايو لاتخاذ قرار. وستقام كل المباريات بدون جماهير.

ويتبقى 12 جولة على نهاية الدوري الإيطالي إلى جانب بعض المباريات المؤجلة من جولات سابقة.

ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، الساعي للقبه التاسع على التوالي، المسابقة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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