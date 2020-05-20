شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يرفض بيع «هيرنانديز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيرفض نادي أي سي ميلان الإيطالي كافة العروض المقدمة لظهيره الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز مع فتح سوق الانتقالات الصيفية.
وأكدت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن الشاب الفرنسي، الذي انضم للروسينيري قادمًا من ريـال مدريد الإسباني يعتبر أحد أهداف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات.
وأوضحت الصحيفة أن التأثير الاقتصادي لأزمة وباء كورونا يعني أن وصول عرض بقيمة مالية كبيرة للاعب أمر شبه مستبعد، في الوقت الذي يشعر فيه النادي أن أداء الفرنسي قد تسبب في مضاعفة سعره منذ وصوله إلى سان سييرو.
وكان «هيرنانديز» قد انضم إلى ميلان مطلع الموسم الجاري ليشارك في 25 مباراة بقميص الفريق، أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع 3.
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