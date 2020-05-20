شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: لن نجبر أي لاعب في ليفربول على المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إنه لن يجبر أي لاعب في الفريق على حضور التدريبات، إذا لم يكن يشعر بالأمان لذلك، وذلك بعد خوض متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أول حصة تدريبية منذ أكثر من 9 أسابيع.

وتوقف الدوري الممتاز منذ 13 مارس، بسبب جائحة كورونا لكن الأندية عادت للتدريبات الآن في مجموعات صغيرة.

وأضاف «كلوب» في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، بعد أول جلسة مران مع 10 لاعبين في يوم مشمس في ميلوود، إنه يتوقع حضور بقية اللاعبين لكنه لن يضغط عليهم.

وقال المدرب الألماني: «القرار متروك لهم. قلت للاعبين قبل جلسة المران إنكم هنا بإرادتكم الحرة. في العادة عندما يوقع اللاعب عقدا فانه يلتزم بالحضور في أي وقت أطلب منه ذلك. لكن في هذه الحالة إذا لم تشعر بالأمان لا يجب أن تكون هنا».

وأضاف «كلوب»: «لا توجد قيود أو عقوبات أو أي شيء آخر. إنه قرارهم وسنحترمه بنسبة مئة في المئة».

وسيقرر مسؤولو الدوري الأسبوع المقبل موعد عودة التدريبات الطبيعية التي تتضمن التحامات واتصال بين اللاعبين، حيث يأملون في استئناف النشاط في يونيو حزيران.

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وكان ليفربول يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وعلى بعد انتصارين فقط من الفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 1990 قبل توقف الموسم.