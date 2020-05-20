شكرا لقرائتكم خبر عن عودة صلاح ونجوم ليفربول للمران بعد فترة غياب طويلة جراء كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد فريق ليفربول الإنجليزي للمران من جديد، الأربعاء، حيث استقبل ملعب «ميلوود» أول تدريبات الريدز بعد فترة طويلة من الانقطاع جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدى الدولي المصري محمد صلاح وزملائه مران اليوم تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب، في مجموعات صغيرة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، تحت أشعة الشمس في ويست ديربي.

وتوقف الدوري الممتاز منذ 13 مارس بسبب جائحة كورونا، لكن الأندية عادت للتدريبات الآن في مجموعات صغيرة.

وكان ليفربول يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، وعلى بعد انتصارين فقط من الفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 1990 قبل توقف الموسم.