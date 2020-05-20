شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة طيبة من ليفربول تجاه موظفي صيدليات «ميرسيسايد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة ليفربول إيكو في تقرير، الأربعاء، إن نادي ليفربول قدّم أكثر من 300 قطعة حلوى، من إعداد طباخي النادي، ورسالة شكر للصيدليات، وموظفيها في مقاطعة ميرسيسايد، في ظل الجهود التي يقومون بها لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، قال مايك بيرش، مسؤول مؤسسة ليفربول الخيرية: «هذه بادرة صغيرة كنوع من الشكر للصيدليات وموظفيها الذين يلعبون في خط الصد الأول، بعيدين عن عائلاتهم، ويقدمون المساعدة الأساسية».

وأضاف «بيرش»: «نأمل أن ترسم هذه المبادرة البسمة على وجوههم. نشكرهم كثيرا من قلوبنا».