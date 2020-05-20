شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني» بديلًا لـ«مبابي» في قائمة تعاقدات ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حول نادي ريـال مدريد الإسباني أنظاره للنجم السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول الإنجليزي، عقب فشل مساعيه حتى الآن في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وحسب صحيفة Le10Sport الفرنسية، فإن ريـال مدريد وضع «مبابي» كهدف رئيس في سوق الانتقالات إلا أن تمسك باريس سان جيرمان بعدم رحيل اللاعب عن حديقة الأمراء في الصيف يجبر الملكي على النظر إلى خيارات بديلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن «ماني» هو لاعب آخر ينظر له ريـال مدريد بكثير من التقدير كما استعلموا عن إمكانية ضمه سابقًا في 2019.

وفي ظل صعوبة إتمام صفقة «مبابي» حاليًا، فإن فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أصبح على استعداد للتحرك من أجل اختبار رد فعل ليفربول تجاه إمكانية رحيل نجمه السنغالي الدولي.