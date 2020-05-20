«ساني» يستعد للتضحية من أجل بايرن ميونخ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد النجم الألماني ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، للتضحية من أجل العودة إلى بلاده والانضمام إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن اللاعب على استعداد لتخفيض راتبه بنسبة 30% من أجل حسم صفقة انتقاله من السيتيزنز إلى عملاق بافاريا.
ويحظى الدولي الألماني باهتمام بايرن ميونخ منذ الصيف الماضي إذ ارتبط بالانتقال إلى الفريق الألماني مطلع هذا الموسم قبل أن يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة.
ويقترب اللاعب من دخول السنة الأخيرة من عقده مع مانشستر سيتي وهو ما قد يجبر الفريق الإنجليزي على بيع اللاعب للاستفادة المالية من رحيله، وقد يسهل تخفيض «ساني» لراتبه عملية الانتقال.
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