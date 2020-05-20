شكرا لقرائتكم مجاهد: أبو ريدة المصري الوحيد المؤهل للاتحاد الدولي وسنفتقد مقعده 50 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، أن المهندس هاني أبو ريدة هو المصري الوحيد المؤهل بالكفاءة والعلاقات وانتخابيا للتواجد في الاتحاد الدولي واذا لم ينجح سنفقد مقعده 50 سنة قادمة.

وأضاف عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات لبرنامج النجوم، عبر إذاعة الشباب والرياضة ,لو لم ينجح هانى أبو ريدة في رئاسة اتحاد الكرة المصري فلن يكون مرشحا في الاتحاد الافريقي وتنسي مقعده فى الفيفا أيضا أي أن نجاح أبو ريدة وتراسه للجبلاية شرطا أساسيا لترشحه لانتخابات الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف ، ومن بعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

وأكد مجاهد، أن أبو ريدة حال دخوله سينجح فور ترشحه وفى الغالب سينجح بالتزكية.

واستكمل المهندس أحمد قائلا : أي رياضي يتمنى عودة النشاط الرياضي في مصر طول الوقت والاهم هو إمكانية عودة النشاط لاعبين مبرزا المعاناة الشديدة للاعبين والمدربين والالاف في الأقاليم والصغار لن يتحملوا وقف النشاط

وأضاف أن فترة الاعداد تحتاج 6 أسابيع لتكون فترة اعداد كافية وبجدية لنبدأ الدوري في منتصف أغسطس بالإضافة الى 3توقفات دولية تصفيات كاس العالم وكاس الأمم الافريقية ، مؤكدا أن الموسم سينتهي الموسم القادم

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وأكد مجاهد أن الأفضل فينا للمنتخبات والجميع هو عودة النشاط لفترة اعداد جيدة لموسم مقبل مع بداية طبيعية، بما يعنى أن استكمال 18 مباراة في الدوري و4 أدوار في كاس مصر يعنى التسبب في فساد جدول الدوري العام لثلاث مواسم قادمة، في

موسم شاقي جدا مما يتسبب في ضياع جدول الدوري لمواسم متقاطعة لأكثر من 3 او 4 مواسم

وفى ذات السياق أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، أن المهندس هاني أبوريدة يملك خبرات إدارية وشبكة علاقات ضخمة تجعله على رأس أعظم الشخصيات الإدراية في العالم.

وقال مجاهد، أن أبوريدة سيكون أخر عضو مكتب تنفيذي في الفيفا من مصر، ولن يتكرر هذا الانجاز بعد ابو ريدة.

وتابع من الممكن أن يتولى مصري عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الأفريقي بمساعدة أبوريدة، انما تولى المهمة في الفيفا لن يحدث حتى ولو بمساعدة أبوريدة.

كان أحمد مجاهد تقدم باستقالة من عضوية اتحاد الكرة بعد توديع منتخب مصر لبطولة امم افريقيا 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا 1- 0، لكنه برغم هذا أعلن تمسكه بموقعه كمنسق عام، فى اللجنة المنظمة للبطولة.

وأعلن مجلس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر شهري يونيو ويوليو العام الماضي.