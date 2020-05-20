شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: تعلمت كثيرا من شريف خشبة وتسبب في عملي بشئون اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مجاهد، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، لقد بدأت مشواري في اتحاد الكرة منذ الصغر ، ولفت الأنظار بشدة عندما تحدثت لأول مرة في وجود 630 نادى في الجمعية العمومية في 1996 وبدأ الجميع يتساءل عني.

وأضاف عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات لبرنامج النجوم عبر إذاعة الشباب والرياضة, تعلمت كثيرا من شريف خشبة والد هادى خشبة وهو من تسبب في عملي بشئون اللاعبين ، مؤكدا أنه كان يعاملنى معاملة حسنة جدا وتعلمت منه الكثير .

وفى ذات السياق أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، أن المهندس هاني أبوريدة يملك خبرات إدارية وشبكة علاقات ضخمة تجعله على رأس أعظم الشخصيات الإدراية في العالم.

Advertisements

وقال مجاهد، أن أبوريدة سيكون أخر عضو مكتب تنفيذي في الفيفا من مصر، ولن يتكرر هذا الانجاز بعد ابو ريدة.

وتابع من الممكن أن يتولى مصري عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الأفريقي بمساعدة أبوريدة، انما تولى المهمة في الفيفا لن يحدث حتى ولو بمساعدة أبوريدة.

كان أحمد مجاهد تقدم باستقالة من عضوية اتحاد الكرة بعد توديع منتخب مصر لبطولة امم افريقيا 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا 1- 0، لكنه برغم هذا أعلن تمسكه بموقعه كمنسق عام، فى اللجنة المنظمة للبطولة.

وأعلن مجلس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر شهري يونيو ويوليو العام الماضي.