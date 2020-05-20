شكرا لقرائتكم رضا عبد العال عن عودة الدوري: يشوفوا أعداد المصابين اللي وصلت لـ720 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق عن وجود اتجاه لدي المسئولين لعودة الدوري المصري بعد فترة من التوقف لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس الخطير.

وعلق عبد العال على هذه الأنباء قائلا: " ازاي يرجع الدوري عدد المصابين بكورونا وصل 720 امبارح".

أكمل: "عمرك ما هتبقى زي ايطاليا واسبانيا الا اذا عملت حاجة مختلفة عنهم عشان ترجع الدوري وميبقاش عندك عدد المصابين بيزيد وتفكر في عودة الدوري".

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استطرد: في المانيا واسبانيا عندهم حقوق البث والشركات الراعية عايزين يمشوا الدنيا عشان الدنيا متفلسش".

أضاف: "نفسي نطمن على البلد وعلى المصريين قبل ما نفكر في عودة الدوري، وأتمنى ان تستقر الامور وترجع كل حاجة لطبيعتها".