شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك السابق: الدكتور الزملكاوى لن ينجح فى الأهلى.. أبن النادي أفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن مصطفى المنيرى طبيب نادى الزمالك السابق وبيراميدز الحالى أن العمل فى الأندية الكبيرة بالنسبة للأطباء لابد أن يكون مرهون بالانتماء، مؤكداً أن الطبيب الزملكاوى لن ينجح فى الاهلى والعكس صحيح ، وقال مصطفى المنيرى لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر أذاعة أون سبورت : " رحلت عن الزمالك لانى كبرت فى السن وعايز أعيش فى سلام بعيداً عن الضغوط الرهيبة التى تحيط بالنادى وكنت عايز أركز مع المنتخب ، رغم أن فترة وجودى أثناء رئاسة مرتضى منصور للنادى كانت فترة مميزة بالنسبالى سواء على المستوى المادى أو حتى التعامل".

ويضيف مصطفى المنيرى : "لن أرحب بالعمل كطبيب فى الاهلى لانى زملكاوى وشايف أن الاندية الكبيرة لازم اللى يشتغل فيها يكون ابن النادى ومش لازم اللاعبين بس كمان فى الاطباء وأكبر دليل أن فى طبيب أهلاوى أشتغل فى الزمالك وكان شاطر جدا ورغم ذلك لم ينجح لذلك الطبيب الزملكاوى لايعمل فى الاهلى والاهلاوى لن ينجح فى الزمالك".

وعن اللاعبين الاقل تعرضاً للإصابة قال مصطفى المنيرى : " عبد الحليم على وعبد الله السعيد وعمر جابر وطارق حامد قليلون الاصابة ، وطوال فترة وجودى فى الزمالك لم يتعرض أى لاعب للإصابة بالرباط الصليبى بإستثناء عبد الواحد السيد حارس المرمى"

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على الجانب الأخر ، تدرس إدارة الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الاستعانة بملاعب قطاع الناشئين بالنادي لخوض تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الاولي عقب عودة النشاط، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في تدريبات الفريق الأول بسبب انتشار فيروس كورونا ، حفاظا علي صحة اللاعبين واسرهم، حيث يدرس الجهاز الفني تقسيم اللاعبين الي مجموعات كل مجموعة تخوض المران في ملعب من ملاعب قطاع الناشئين تحت اشراف احد افراد الجهاز المعاون بالتنسيق مع الفرنسي كارتيرون، وذلك لحين عبور ازمة فيروس كورونا.

وتعتبر عودة النشاط الكروى هو الحدث الأهم الذى يشغل رأس الجميع ، ومازال الموقف النهائي غامضا ، لا احد يستطيع توقع مصير بطولة الدورى أو الموسم الكروى خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن هناك إجراءات من مظاهر عودة الحياة الطبيعية من بينها إمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء ، بعد عيد الفطر وتحديدا منتصف يونيو المقبل، ووفقا لذلك أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى.

وكشف مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، أن قرار استئناف بطولة الدورى، هو قرار دولة، وفى حال الموافقة على القرار بالاستئناف سنكون جاهزين بعدة سيناريوهات بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وأندية الدورى الممتاز الـ18 لمناقشة عودة المسابقة فى حال صدور قرار من الدولة أو الإلغاء"