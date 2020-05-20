شكرا لقرائتكم ميهوب: جيلنا أفضل من جيل أبو تريكة.. علاقتي بالمايسترو لم تهتز بعد الاستغناء عني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد علاء ميهوب نجم الأهلي السابق أن جيله الذي مثل الأهلي أقوى من جيل محمد أبو تريكة من حيث الإنجازات وكل شيء، مؤكدا أن الأهلي هو نادي القرن الإفريقي وهو أعظم نادي في الكون ولو كررنا الحديث كثيرا سيظل الأهلي هو نادي القرن ولا أعلم سبب إثارة الجدل حول هذا اللقب المحسوم من الكاف لصالح الأهلي.

قال في برنامج "أقر وأعترف مع شوبير" على قناة أون ايم سبورتس 1: الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي دوري الأبطال فرصها متساوية في التتويج باللقب الإفريقي، ولكن فرص الأهلي في التتويج حاليا أفضل من السنوات السابقة، وجماهيره تنتظر التتويج بالنجمة الإفريقية ، مؤكدا أن صالح جمعة يظلم نفسه وعليه أن يركز في الكرة فقط ويغلق الباب على نفسه، بدليل اجتهاد شقيقه في الزمالك بعكس صالح الذي قصر في حق نفسه.

أوضح أن أداء رمضان صبحي تطور كثيرا رغم أنه لاعب كبير منذ وجوده في صفوف منتخب الشباب ولديه إمكانيات عالية، وحال رحيله عن الأهلي سيؤر بعض الوقت ولكن الأهلي لا يقف على لاع بعينه وقادر على تعويض أي لاعب، مشيرا إلى أن حسام غالي كان أقرب اللاعبين له في الأهلي ويتواصل معه حتى الآن ومن الشخصيات المقربة إليه.

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شدد على أن علاقته بالراحل صالح لسليم لم تهتز بعد قرار الاستغناء عنه وكذلك طارق سليم، كاشفا أن هناك تواصل معه من داخل الأهلي من أجل العودة للنادي مرة أخرى وبالتأكيد يرحب بذلك لأنه لا يفكر في أي شيء يخص الأهلي لارتباطه بالنادي ورغبته في العودة إليه، وأرى أن ارتباطي بالنادي قد تكون حالة مرضية وهذا ليس رياء ولكن بتواجدي داخل النادي أتغير من داخلي وهناك شيء في الأهلي لا يعلمه إلا من عاش داخل الأهلي مع احترامي لجميع الأندية المصرية، وقد تكون مريض باء اسمه حب الأهلي.

أشار إلى أنه لم يحقق مبالغ مالية كبيرة من التواجد في الملاعب لأن وقتها لم تكن العقود المالية كبيرة، مشددا على أن حلمه الأكبر تحقيق ذاته في مجال التدريب أو العمل الإداري.