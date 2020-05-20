شكرا لقرائتكم كشري: ندمت على الاحتراف في سويسرا ولو استمريت بالأهلي كنت هبقى رقم 1 بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد كشري، نجم الأهلي، ومنتخب مصر السابق، إنه ندم على تجربة الاحتراف في نادي نيو شيتل السويسري ولو استمريت في الأهلي كنت رقم 1 في مصر ولعبت أساسيا في المنتخب .

وأضاف كشري في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان لإذاعة الشباب والرياضة، قائلا دفعت فاتورة النجومية كثيرا وهي فاتورة غالية ودائما ما أفتقد حريتي مع أولادي وأسرتي في الشارع.

وتابع كشري: "تضررت كثيرا وشعرت بالظلم بسبب الحكام وظلمت كثيرا مع النصر للتعدين واحتاجت نقطة ولم تمكن من الحصول عليها وتم تدميري بسبب أخطاء الحكام ولولا خطأهم لتغير مجري حياتي بالكامل، مؤكدا أن الجمهور المصري يدفع فاتورة دعم الأندية الرياضة".

Advertisements

واستكمل نجم الأهلي السابق، قائلا: " ندمت على الاحتراف في نيو شيتل السويسري ولو استمريت في الأهلي كنت رقم 1 في منتخب مصر ، وتعرضت للخصم والايقاف بسبب الغضب وفى لقاء تلفزيوني كنت اسرد مواقف بيني وبين حسام حسن وعلقت على اختياره لفيلكس للعب بجواره ولكنه اختيار صحيح وحسام اسطورة لم يتكرر فى الكرة المصرية" .