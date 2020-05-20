شكرا لقرائتكم الإصابة تجبر نجم أتلتيك بلباو على الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أريتز أدوريز المهاجم المخضرم لنادي أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، اعتزاله اللعب نهائيا عن عمر 39 عاما.

وقال أدوريز على موقع "تويتر" :ساعة الوداع أتت. وهكذا سينتهي بالنسبة الي هذا الطريق الرائع والذي لا يُنسى منذ البداية وحتى النهاية. شكرا جزيلا، مرفقا تعليقه بصورة له وهو شاب محتضنا كرة قدم.

وأضاف : قلت دائما إن كرة القدم هي التي تتخلى عنك قبل أن تتخلى عنها، نصحني الأطباء بإجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن من أجل استبدال وركي.

وأوضح : للأسف، لقد قال جسدي كفى. لا أستطيع مساعدة زملائي كما كنت أود وكما كانوا يستحقون. هكذا هي حياة الرياضي الاحترافي بكل بساطة.

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وكان أدوريز يحلم بخوض المباراة النهائية لكأس اسبانيا بين أتلتيك بلباو وجاره ريال سوسييداد التي تأجلت إلى موعد لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن حلمه تبدد بسبب نصيحة الأطباء.

ولد أدوريز في سان سيباستيان على بعد مئة كيلومتر من بلباو، وخاض أول مباراة رسمية في صفوف الأخير عام 2002، ثم دافع عن ألوان بورغوس، بلد الوليد، مايوركا وفالنسيا قبل العودة إلى بلباو عام 2012.

وحاز أدوريز باكورة القابه مع بلباو عندما توج بالكأس السوبر الإسبانية موسم 2015-2016 على حساب برشلونة، وكان نجم مباراة الذهاب التي انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة كان نصيبها منه ثلاثة أهداف قبل أن يسجل هدف التعادل 1-1 إيابا.

وعاش ادوريز لحظة المجد ايضا عندما دخل احتياطيا في مباراة فريقه الافتتاحية ضد برشلونة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد قبل نهايتها بدقيقة واحدة بضربة مقصية رائعة.

وتوج أدوريز مرتين هدافا للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) مع 10 أهداف موسم 2015-2016، و8 أهداف موسم 2017-2018. وخاض مع منتخب إسبانيا 13 مباراة دولية.