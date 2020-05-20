ميهوب: اتهمت بالتربح في صفقة عنتر.. وتمنيت بقاء أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد علاء ميهوب نجم النادي المعتزل أنه تعرض لاتهام من مصدر لم يكشف عنه بالتربح في صفقة انتقال محمد عنتر للنادي الأهلي التي لم تتم.

وفي حوار مع برنامج "أقر وأعترف" قال علاء ميهوب :"طلب مني حسام البدري مدرب الأهلي وقتها التحدث مع إدارة الأسيوطي لمعرفة إمكانية ضم محمد عنتر".

وأضاف ميهوب :"تحدثت مع مسئولي الأسيوطي وأخبروني أن النادي يطلب 15 مليون جنيه نظير بيع اللاعب محمد عنتر، ولم أتفاوض في السعر، ذهبت لإبلاغ مسئولي الأهلي".

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وتابع ميهوب :"ما أزعجني وأحزنني وقتها هو اتهامي من البعض بأن الصفقة ثمنها باهظ لأنني أسعى للتربح من ورائها، رغم أنني لست مسئولاً عن ملف المفاوضات أو الصفقات، فقط نفذت طلب للمدير الفني".

وعن اللاعب وليد أزارو قال ميهوب :"كنت أتمنى استمرار وليد أزارو في النادي الأهلي، لكن القرار كان خاص بالمدرب رينيه فايلر فقط".

وأنهى ميهوب :"ما أعرفه أن الاتفاق لن يجدد إعارة وليد أزارو، وسيعود اللاعب للنادي الأهلي، لكن مصيره متعلق بقرار المدرب أيضاً، أرى أن اللاعب لم يقدم كل ما لديه بعض، والإصابات عطلت مسيرته كثيراً".