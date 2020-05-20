أشعل سيرجينو ديست الظهير الأيمن الشاب لفريق اياكس أمستردام الهولندي، صراعاً جديداً بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الالماني في ظل رغبتها الواضحة في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل. اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل. وكشف جون بلاكبورن وكيل أعمال ديست عن وجود اهتمام من بايرن ميونيخ لضم اللاعب الذي يسعي للتعاقد معه ، بينما لم يتحرك مسئولو برشلونة بشكل رسمي لضم اللاعب حتي الآن. اللاعب الذي يسعي للتعاقد معه ، بينما لم يتحرك مسئولو برشلونة بشكل رسمي لضم اللاعب حتي الآن. ويحظي سيرجينو ديست بإعجاب العديد من الاندية القوية في مقدمتها بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يزاحم برشلونة في سباق التعاقد مع ظهير اياكس الهولندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.