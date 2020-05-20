بايرن ميونيخ يزاحم برشلونة في سباق التعاقد مع ظهير اياكس الهولندي

أشعل سيرجينو ديست الظهير الأيمن الشاب لفريق اياكس أمستردام الهولندي، صراعاً جديداً بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الالماني في ظل رغبتها الواضحة في ضماللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.
وكشف جون بلاكبورن وكيل أعمال ديست عن وجود اهتمام من بايرن ميونيخ لضماللاعب الذي يسعي للتعاقد معه ، بينما لم يتحرك مسئولو برشلونة بشكل رسمي لضم اللاعب حتي الآن.
ويحظي سيرجينو ديست بإعجاب العديد من الاندية القوية في مقدمتها بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان.
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