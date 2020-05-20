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برشلونة يصر علي حسم صفقة بيانيتش لاعب يوفنتوس

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تصر إدارة نادي الإسباني علي اتمام التعاقد مع الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط فريق يوفنتوس الايطالي

خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يسعي لحسم

صفقة بيانيتش بأي ثمن بعد تعثر الاتفاق مع النادي الايطالي حول الصقة التبادلية.

ويحي بيانيتش باهتمام كبير من ناديي الانجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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