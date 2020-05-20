تصر إدارة نادي برشلونة الإسباني علي اتمام التعاقد مع الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط فريق يوفنتوس الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يسعي لحسم صفقة بيانيتش بأي ثمن بعد تعثر الاتفاق مع النادي الايطالي حول الصقة التبادلية. صفقة بيانيتش بأي ثمن بعد تعثر الاتفاق مع النادي الايطالي حول الصقة التبادلية. ويحي بيانيتش باهتمام كبير من ناديي تشيلسي الانجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يصر علي حسم صفقة بيانيتش لاعب يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.