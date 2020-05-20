علاء ميهوب : عبده صالح الوحش ظلمني بشكل كبير لهذا السبب

أكد علاء ميهوب المدرب العام السابق بالفريق الأول بالنادي الأهلي، أنه تعرض للظلم من عبده صالح الوحش المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق.
وقال ميهوب خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، إن مسيرته مع المنتخبات القومية لم تكنجيدة، مشيرًا أن عبده صالح الوحش ظلمه بشكل كبير.
وأوضح ميهوب " في عام 1984 كنت أقدم مستوي مميز مع الأهلي، وبرغم ذلك لم يضمني صالح الوحش
وتابع " كنت أرغب في المشاركة لتضاف إلى سيرتي الذاتية، لكن صالح الوحش ضم لاعبين أخرين مثل شوقي غريب ومحمد حلمي".
وأتم " أقر وأعترف أن تركيزي مع الاهلي كان أكثر من المنتخب المصري، وهذا خطأ كبير فعلته حينذاك".
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