أرسنال ينافس برشلونة على صفقة جديدة

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي، إلى التعاقد مع لاعب وسط جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف خط الوسط، حسب رغبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، من أجل تحسيأداء الفريق.
ويرغب أرتيتا في المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في موسم 2020/2021؛ وإنهاء الموسم الجاري حال استكماله في مركز مؤهل لمسابقةالدوري الأوروبي.
وذكرت شبكة "فوتبول لندن" الإنجليزية، أن أرسنال يريد التعاقد مع الدولي الإيفواري إبراهيم سنجاري لاعب وسط فريق تولوز الفرنسي، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، في الوقت الذي أعلن فيه نادي برشلونة الإسباني رغبته في ضم اللاعب.
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