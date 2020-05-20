علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، على عودة الفريق للتدريبات، بعد غياب طويل اثر توقف منافسات البريميرليج، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
قال كلوب في تصريحاته لموقع الرسمي بالنادي:" استيقظت اليوم في وقت أبكر من المعتاد ثم أدركت أنه اليوم الأول لي، شعرت وكأنه اليوم الأول في المدرسة - بالنسبةلي، كان ذلك قبل 46 عامًا".
وتابع مدرب الريدز :" لكن لابد أن الأمر كان مشابهًا، ارتديت طقم التدريب مرة أخرى من أجل السبب الصحيح، للذهاب إلى التدريب".
وعاد لاعبو فريق ليفربول الانجليزي للتدريبات، وظهر النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول، في التدريبات، التي يخوضهاالريدز، وفق البرتوكول الصحي التي فرضته الرابطة، في مجموعات صغيرة لا تتعدى ٦ لاعبين في الملعب الواحد، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، و قواعد التباعد الاجتماعي.
وكانت رابطة الدوري الانجليزي أعلنت توقف البريميرليج بسبب فيروس كورونا، و من المحتمل خلال الفترة المقبلة أن تعلن عن عودته بشكل رسمي في يونيو المقبل.
ويتربع ليفربول على جدول البريميرليج برصيد ٨٢ نقطة، مبتعدًا عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف بفارق ٢٥ نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب بعد العودة للتدريبات: أشعر كأنه أول يوم لي في المدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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