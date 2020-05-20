علاء ميهوب يوضح أسباب اعتزاله كرة القدم مبكرًا

أوضح علاء ميهوب المدرب العام السابق بالفريق الأول بالنادي الأهلي، الأسباب وراء اعتزاله كرة القدم مبكرًا.

وقال ميهوب خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، إن محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الأسبق، أحد الأسباب وراء اعتزاله كرة القدم مبكرًا، مشيرًا أنه كان يشركه في المباريات بالرغم من علمه بإصابة بتمزق بالغضروف الخارجي.

وتابع ميهوب " أقر وأعترف أنني السبب وراء اعتزالي مبكرًا، لأنني كنت أشارك في المباريات بالرغم

من إصابتي، بالإصافة إلى أن محمود الجوهري أول من عرف إصابتي ومع ذلك كان يدفع بي في المباريات".

وتذكر لاعب الأهلي السابق موقف مع الجوهري في أحد مباريات المنتخب " قبل مباراة ملاوي بتصفيات كأس العالم 1990 تعرضت لإصابة شديدة في أصبع القدم، ولم أكن قادر على المشاركة، لكن محمود الجوهري قرر مشاركتي

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في المباراة".

ونفى ميهوب انضمامه لقائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم 90 عن طريق المجاملة، "لم يجاملني أحد في الانضمام لقائمة مصر في مونديال 90، لكن في مباراة هولندا، كانت إصابتي تفاقمت وانتهت مسيرتي الكروية".

وتابع: "هناك أحد المباريات في مالاوي أثناء تصفيات كأس العالم 1990، وحاول الجوهري إشراكي رغم معاناتي من إصابة شديدة في أصبع القدم وأجريت عمليات الإحماء ولكني لم أشارك".

وأتم: "تعرضت للظلم من بعض المدربين أبرزهم عبد صالح الوحش، خاصة بعد استبعادي من قائمة المنتخب قبل المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس".